Вот так фрукт: сибирячка нашла в банке с персиками перчатку
В консервной банке с персиками, точне на её дне, новосибирцы нашли несъедобный предмет, который отбил аппетит к фруктам.
— Вчера ходили в магазин за продуктами, а сегодня открыли персики и удивились от увиденного! Жалко, что чек уже выкинули, — поделилась фото со странной находкой сибирячка в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
На фото видно, что в банке с консервированными персиками оказалась черная, похожая на шерстяную, перчатка. Вот только как она там оказалась — останется загадкой.
Пользователей соцсетей такая «находка» весьма повеселила. Вот что они пишут об этом в комментариях:
— Потому что нечего открывать банки неправильно.
— Это что перчатка? Или носок?
— Перчатка в подарок!
— Мне кажется, это какая-то подстава.
ИСТОЧНИК KP.RU