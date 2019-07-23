Вот так фрукт: сибирячка нашла в банке с персиками перчатку

СЕГОДНЯ 06:32 2019-07-23T07:03:23+03:00

Банку решили открыть с другой стороны, где покупателей и ждал «сюрприз»

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В консервной банке с персиками, точне на её дне, новосибирцы нашли несъедобный предмет, который отбил аппетит к фруктам.

— Вчера ходили в магазин за продуктами, а сегодня открыли персики и удивились от увиденного! Жалко, что чек уже выкинули, — поделилась фото со странной находкой сибирячка в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

На фото видно, что в банке с консервированными персиками оказалась черная, похожая на шерстяную, перчатка. Вот только как она там оказалась — останется загадкой.

Пользователей соцсетей такая «находка» весьма повеселила. Вот что они пишут об этом в комментариях:

— Потому что нечего открывать банки неправильно.

— Это что перчатка? Или носок?

— Перчатка в подарок!

— Мне кажется, это какая-то подстава.

ИСТОЧНИК KP.RU