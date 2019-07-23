Соседи успели отбить ребенка: новосибирец с пятью собаками держит в страхе весь дом

СЕГОДНЯ 05:48 2019-07-23T05:56:29+03:00

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В Кировском районе в жилом доме семейная пара держит больших собак, которые гуляют без намордников, пугая детей.

— В доме по улице Зорге, 32 у одного из жильцов в квартире живут пять больших собак. Выгуливают их без намордников. Сегодня хозяин в нетрезвом состоянии выпустил их на детскую площадку без поводков, а там полный двор детей. Естественно ребенок побежал — собаки кинулись следом за ним. Соседи успели отогнать собак, и ребенок не пострадал, но у него был сильный испуг. Все дети перепуганы, — описал ситуацию в группе «Типичная Затулинка» в соцсетях в «Вконтакте» местный житель.

Собаки все дворняги, но габариты у собак от лайки до алабая. А помимо тех, которые живут в квартире, он постоянно прикармливает у подъезда бродячих собак, которые потом носятся по площадке.

Он добавил, что с хозяином и с его женой разговаривать бесполезно, они постоянно в алкогольном опьянении.

— Подскажите, пожалуйста, куда писать или звонить, — просит помощи новосибирец.

Пользователи соцсетей не остались равнодушны к проблеме и стали делиться советами, как стоит поступить в данной ситуации. Вот что они пишут в комментариях:

— Отлов вызывайте и участкового.

— В нетрезвом состоянии собаку выгуливать нельзя. Без намордников, но на поводке можно. Если собаки мешают жить, то коллективное обращение подъездом в участковому. Может в суд. Насчет выгула на детской площадке тоже к участковому. За такой выгул штраф.

— Видел их, постоянно бегают за домом, — добавляет кто-то из соседей.

ИСТОЧНИК KP.RU