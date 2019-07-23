Соседи успели отбить ребенка: новосибирец с пятью собаками держит в страхе весь дом
В Кировском районе в жилом доме семейная пара держит больших собак, которые гуляют без намордников, пугая детей.
— В доме по улице Зорге, 32 у одного из жильцов в квартире живут пять больших собак. Выгуливают их без намордников. Сегодня хозяин в нетрезвом состоянии выпустил их на детскую площадку без поводков, а там полный двор детей. Естественно ребенок побежал — собаки кинулись следом за ним. Соседи успели отогнать собак, и ребенок не пострадал, но у него был сильный испуг. Все дети перепуганы, — описал ситуацию в группе «Типичная Затулинка» в соцсетях в «Вконтакте» местный житель.
Собаки все дворняги, но габариты у собак от лайки до алабая. А помимо тех, которые живут в квартире, он постоянно прикармливает у подъезда бродячих собак, которые потом носятся по площадке.
Он добавил, что с хозяином и с его женой разговаривать бесполезно, они постоянно в алкогольном опьянении.
— Подскажите, пожалуйста, куда писать или звонить, — просит помощи новосибирец.
Пользователи соцсетей не остались равнодушны к проблеме и стали делиться советами, как стоит поступить в данной ситуации. Вот что они пишут в комментариях:
— Отлов вызывайте и участкового.
— В нетрезвом состоянии собаку выгуливать нельзя. Без намордников, но на поводке можно. Если собаки мешают жить, то коллективное обращение подъездом в участковому. Может в суд. Насчет выгула на детской площадке тоже к участковому. За такой выгул штраф.
— Видел их, постоянно бегают за домом, — добавляет кто-то из соседей.
ИСТОЧНИК KP.RU