«Очень даже аппетитный дедуля»: Шура показал себя в старости

СЕГОДНЯ 04:44 2019-07-23T04:44:49+03:00

Шура и дедушкой выглядит очень мило. Фото: instagram.com/shuramedvedev.

Артист не остался в стороне от захлестнувшего соцсети нового развлечения и тоже состарил себя

Изменить размер текста: A A

Певец Шура показал поклонникам фото, как он будет выглядеть в старости, использовав для этого популярное нынче приложение FaceApp. Получилось очень даже неплохо.

— Уснул, проснулся и что теперь с этим делать? — шуточно подписал фото на своей странице в «Инстаграме» Шура.

Подписчики по достоинству оценили чувство юмора артиста, отметив в старости его схожесть с актером Гошей Куценко и даже с персонажем Гоголя Тарасом Бульбой. А кому то из поклонников деда Шура напомнил и отца. Вот что они пишут в комментариях:

— Миленький старекашечка.

— Вылитый мой папа.

— Тарас Бульба.

— На Куценко очень здесь похож.

— Наш Шура будет самым прикольными и самым веселым дедом.

— Все равно хорош! Как всегда!

— Очень даже аппетитный дедуля, — отмечают некоторые.

Напомним, что недавно КП-Новосибирск протестировала популярное приложение FaceApp и представила, как будут жить некоторые люди после 2050-х.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мама, это мы с тобой, дорогая!»: фанаты подарили певцу Шуре семейную подушку

Звезда 90-х пообещал передать подарок маме в Новосибирск (подробнее)

«Комбикормом питайтесь сами»: Шура устроил скандал из-за еды после концерта

Артист написал разгромный пост в своем «Инстаграме» (подробнее)

«Сеточка противомоскитная, намордная»: Шура прошелся по городу с авоськой на голове

У Шуры оказался не только певческий талант, но и отличное чувство юмора с задатками торговца (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU