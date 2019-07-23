«Очень даже аппетитный дедуля»: Шура показал себя в старости
Певец Шура показал поклонникам фото, как он будет выглядеть в старости, использовав для этого популярное нынче приложение FaceApp. Получилось очень даже неплохо.
— Уснул, проснулся и что теперь с этим делать? — шуточно подписал фото на своей странице в «Инстаграме» Шура.
Подписчики по достоинству оценили чувство юмора артиста, отметив в старости его схожесть с актером Гошей Куценко и даже с персонажем Гоголя Тарасом Бульбой. А кому то из поклонников деда Шура напомнил и отца. Вот что они пишут в комментариях:
— Миленький старекашечка.
— Вылитый мой папа.
— Тарас Бульба.
— На Куценко очень здесь похож.
— Наш Шура будет самым прикольными и самым веселым дедом.
— Все равно хорош! Как всегда!
— Очень даже аппетитный дедуля, — отмечают некоторые.
Напомним, что недавно КП-Новосибирск протестировала популярное приложение FaceApp и представила, как будут жить некоторые люди после 2050-х.
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ИСТОЧНИК KP.RU