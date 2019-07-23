2019-07-23T04:44:49+03:00
Общество

«Очень даже аппетитный дедуля»: Шура показал себя в старости

Артист не остался в стороне от захлестнувшего соцсети нового развлечения и тоже состарил себя
Надежда ЯРКОВА
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Шура и дедушкой выглядит очень мило. Фото: instagram.com/shuramedvedev.Шура и дедушкой выглядит очень мило. Фото: instagram.com/shuramedvedev.
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Певец Шура показал поклонникам фото, как он будет выглядеть в старости, использовав для этого популярное нынче приложение FaceApp. Получилось очень даже неплохо.

— Уснул, проснулся и что теперь с этим делать? — шуточно подписал фото на своей странице в «Инстаграме» Шура.

Подписчики по достоинству оценили чувство юмора артиста, отметив в старости его схожесть с актером Гошей Куценко и даже с персонажем Гоголя Тарасом Бульбой. А кому то из поклонников деда Шура напомнил и отца. Вот что они пишут в комментариях:

— Миленький старекашечка.

— Вылитый мой папа.

— Тарас Бульба.

— На Куценко очень здесь похож.

— Наш Шура будет самым прикольными и самым веселым дедом.

— Все равно хорош! Как всегда!

— Очень даже аппетитный дедуля, — отмечают некоторые.

Напомним, что недавно КП-Новосибирск протестировала популярное приложение FaceApp и представила, как будут жить некоторые люди после 2050-х.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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