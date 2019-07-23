Погода на день в Новосибирске: 23 июля будет плюс 24 градуса

СЕГОДНЯ 03:08 2019-07-23T03:44:31+03:00

Сегодня в городе будет умеренно тепло и без осадков. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Синоптики обещают теплый, местами облачный день, утром могут быть туманы

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Сегодня в городе будет тепло, до плюс 24 градусов, без ветра и осадков.

-Во вторник, 23 июля в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков, местами дым, дымка. Температура днем составит плюс 22-24 градусов, к ночи станет прохладнее, до плюс 10-12 градусов, -сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. -Ветер северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, местами небольшие дожди, грозы, в отдельных районах дымка, туманы. Дневная температура будет в пределах плюс 22-27 градусов, ночная около плюс 8-13 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам сегодня малооблачную погоду с температурой до плюс 21 градусов днем и до плюс 12 градусов ночью. В последующие дни погода немного изменится, в город вернется летнее тепло.

ИСТОЧНИК KP.RU