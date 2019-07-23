«Я ждал больше 40 минут»: сибиряк устроил скандал водителю автобуса, проехавшему мимо остановки

СЕГОДНЯ 05:08 2019-07-23T05:08:10+03:00

Сибиряк прождал автобус на остановке почти полчала, но проехал мимо. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Началась история с того, что парень хотел на автобусе №16 с остановки «Областная больница» доехать до станции «Затон». На часах было около 21:40, для автобуса это был последний рейс в тот день.

— Я ждал этот автобус больше 40 минут, — рассказал КП-Новосибирск Александр Досужев. — Это единственный транспорт, на котором можно добраться от больницы до «Затона», тем более в такое время.

Однако автобус все же проехал мимо остановки, так что парню пришлось вызвать такси.

— Заплатил почти 300 рублей, — пояснил новосибирец. — Но зато я приехал на нужную мне остановку раньше того водителя автобуса. И решил его дождаться, чтобы разобраться в ситуации.

Молодой человек предложил шоферу возместить ему сумму, потраченную на такси. Ведь ему пришлось вызвать себе автомобиль только потому, что необходимый ему автобус проехал его остановку. Но в ответ сибиряк услышал отказ и слова о том, что его (водителя — прим.ред.) не интересует, как пассажир добрался до этой станции. После чего мужчина завел мотор и направился в гараж автобусного парка, так и не высадив желающего получить компенсацию новосибирца.

Своей историей Александр Досужев поделился в группе «Ревизорро Новосибирск», где он опубликовал видео переговоров с водителем транспорта. Многие поддержали сибиряка:

— По сути, пассажир прав. Транспорт обязан останавливаться не всех станциях без исключения.

— Никому не хочется тратить лишние несколько сотен на такси, когда есть возможность добраться за 20 рублей на автобусе.

— Парень прав,с такими водителями нужно разбираться, иначе эти ситуации никогда не кончатся, — пишут они в комментариях.

Но нашлись и те, кто занял сторону водителя, решив, что чрезмерно принципиальный пассажир мог бы отнестись к работникам транспортной сети с большим пониманием:

— Работа водителя — это адский труд! Нужно было просто махнуть рукой, чтобы он остановился.

— Это у водителя еще хватило терпения спокойно взглянуть на эту ситуацию.

— Все так дорожат своими деньгами, но никто не думает при этом о том, как тяжело водителю на этой работе. Мало по каким причинам он мог проехать остановку, не обязательно же раздувать скандал.

Тем не менее, на следующий день, не попавший Александр Досужев обратился в транспортную компанию, занимающуюся обслуживанием этого автобуса, чтобы решить проблему напрямую с руководством.

— Я позвонил в эту компанию, где мне сразу же сообщили, что эта ситуация непременно будет решена, — рассказал Александр. — И некоторое время спустя мне действительно позвонил водитель, чтобы договориться о встрече и возмещении ущерба. В итоге я получил свои деньги назад, даже в двукратном размере: ровно 600 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU