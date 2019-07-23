Маленькие и голодные: котятам из новосибирского приюта срочно нужен корм

СЕГОДНЯ 04:13 2019-07-23T04:13:48+03:00

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«Малыши играют и носятся, даже не задумываясь о том, откуда берется их еда» — так подписала свой пост в Instagram Татьяна Николаева, хозяйка новосибирского приюта для животных домашнего типа «Кошачье царство». Сейчас почти 60 подопечных организации остались практически без еды. У приюта попросту не хватает средств, чтобы прокормить всех своих четвероногих жителей и оплатить для каждого из них временную передержку.

Котятам из новосибирского приюта не хватает денег на корм.

— У приюта очень маленькое помещение, большинство животных живут в домах волонтеров, — рассказала Татьяна Николаева. — Но их сейчас стало просто слишком много, буквально некуда девать. Приходится оплачивать для всех передержки из своего кармана.

Хозяйка приюта утверждает, что такое количества кошек за одно лето поступило к ним в приют первый раз за все время его работы. Возможно, это связано с тем, что многие хозяева не желают стерилизовать своих питомцев, а появившихся «ненужных» котят люди просто выкидывают на улицу, где их потом и находят волонтеры.

— Животных у нас сейчас очень много, а вот средств на их содержание практически нет, — говорит Татьяна Николаева. — Обычно справляемся за свой счет и с помощью неравнодушных людей, но сейчас многие уехали в отпуск, всем не до брошенных животных.

По словам зоозащитницы, несмотря на то, что они стараются по возможности экономить и кормить животных не только расфасованным кормом, все равно на пропитание одной кошки уходит примерно 1000 рублей в месяц. Не говоря уже о расходах на лечение и содержание.

— У нас с волонтерами тоже не бесконечные запасы денег, сейчас мы пытаемся рассчитаться со всеми долгами с передержек, — пояснила Татьяна Николаева. — А ведь некоторые кошки нуждаются в особом питании из-за проблем со здоровьем.

Если вы хотите помочь приюту в уходе за четвероногими подопечными, вы можете связаться с волонтерами «Кошачьего царства» по горячему телефону 7-903-049-00-38.

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ИСТОЧНИК KP.RU