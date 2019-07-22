2019-07-22T17:22:20+03:00
Общество

Это было горячо: певица из Украины поцеловалась с девушкой во время своего концерта в Новосибирске

Поступок артистки не оставил равнодушными пользователей соцсетей
Алена КУЛЕШОВА
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Певица поцеловала девушку прямо во время своего выступления. Фото: кадр из видеоПевица поцеловала девушку прямо во время своего выступления. Фото: кадр из видео
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Эпатажная украинская певица Maruv выступила с концертом в одном из баров Новосибирска. Там она устроила танцы, один из которых имел очень неожиданный финал: в конце номера девушка поцеловала участницу своей группы.

Украинская певица Maruv поцеловалась с девушкой прямо во время своего концерта.

Неоднозначный поступок вызвал споры среди сибиряков: некоторые поддержали необычный стиль певицы:

— Просто зажгла Новосибирск!

— Это было горячо! Как бы еще раз к вам ворваться?

— Просто нереальный поцелуй, - пишут они в комментариях.

Другие сочли поступок певицы обычной попыткой пиара: один их них - православный активист Иван Квасницкий.

— Конечно же, православная церковь считает подобное грехом и к этому нельзя относиться иначе, — считает Иван Квасницкий. — Но и уделять этому так много внимания тоже не стоит. Это еще далеко не самый вопиющий случай из этой области, чаще всего такие поступки — это просто способ привлечь к себе внимание.

Девушка показала неприличный жест фанатам во время выступления. Фото: maruvofficial

Девушка показала неприличный жест фанатам во время выступления. Фото: maruvofficial

Поцелуй - не единственная выходка украинки на гастролях. Не так давно певица опубликовала в своем Instagram фотографии с концертов в других городах. На одном из снимков Maruv показала неприличный жест своим фанатам. Подписчики девушки возмутились таким поведением артистки:

— Разврат и деградация, одним словом.

— Вы забыли, что вы женщина. Это омерзительно.

— Не понимаю, зачем показывать фанатам средний палец? — негодуют они в комментариях под постом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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