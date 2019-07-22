Это было горячо: певица из Украины поцеловалась с девушкой во время своего концерта в Новосибирске
Эпатажная украинская певица Maruv выступила с концертом в одном из баров Новосибирска. Там она устроила танцы, один из которых имел очень неожиданный финал: в конце номера девушка поцеловала участницу своей группы.
Украинская певица Maruv поцеловалась с девушкой прямо во время своего концерта.
Неоднозначный поступок вызвал споры среди сибиряков: некоторые поддержали необычный стиль певицы:
— Просто зажгла Новосибирск!
— Это было горячо! Как бы еще раз к вам ворваться?
— Просто нереальный поцелуй, - пишут они в комментариях.
Другие сочли поступок певицы обычной попыткой пиара: один их них - православный активист Иван Квасницкий.
— Конечно же, православная церковь считает подобное грехом и к этому нельзя относиться иначе, — считает Иван Квасницкий. — Но и уделять этому так много внимания тоже не стоит. Это еще далеко не самый вопиющий случай из этой области, чаще всего такие поступки — это просто способ привлечь к себе внимание.
Девушка показала неприличный жест фанатам во время выступления. Фото: maruvofficial
Поцелуй - не единственная выходка украинки на гастролях. Не так давно певица опубликовала в своем Instagram фотографии с концертов в других городах. На одном из снимков Maruv показала неприличный жест своим фанатам. Подписчики девушки возмутились таким поведением артистки:
— Разврат и деградация, одним словом.
— Вы забыли, что вы женщина. Это омерзительно.
— Не понимаю, зачем показывать фанатам средний палец? — негодуют они в комментариях под постом.
ИСТОЧНИК KP.RU