2019-07-23T03:10:15+03:00
Дом. Семья

Радужное животное: в Новосибирском зоопарке раскрасили пони

Теперь его хвост и грива цвета радуги
Анна ПАШАГИНА
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Радужный пони будет радовать посетителей в течении месяца. Фото: Новосибирский зоопарк.Радужный пони будет радовать посетителей в течении месяца. Фото: Новосибирский зоопарк.
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В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило пони гриву и хвост пони раскрасили во все цвета радуги. Фотография яркого питомца появилась в официальной группе в социальных сетях. На кадре видно, что пони не только сменило окрас: во лбу у него красуется маленький золотой рог.

Как рассказали в зверинце, животное покрасили по договоренности с одной из социальных компаний: увидеть радужного пони было мечтой маленькой девочки. И эту мечту получилось выполнить.

- Мы подготовили пони и аккуратно окрасили гриву и хвост. Использовали только мягкие и не агрессивные красители. Никакого вреда животному это не нанесет, - пишут в официальной группе зоопарка в «Вконтакте».

Ребенок уже встретился с радужным пони: девочка была в восторге и решила, что обязательно будет учиться верховой езде. Но уже не на пони, а на лошади.

А другие посетители зоопарка смогут увидеть «радужного единорога» в течении месяца. Пони будет катать детей, и с ним можно будет сфотографироваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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