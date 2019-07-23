Совсем как настоящие: только посмотрите, какой косплей делает сибиряк
Евгений Накрышский — косплей-фотограф в Новосибирске: снимает сибиряков, которые с помощью костюмов перевоплощаются в героев фильмов. Занимается этим уже 5 лет, хотя к выбору такого необычного стиля мужчина пришел не сразу.
— Сначала я снимал совсем в другом стиле - готик — дарк сеты, а уже потом решил попробовать снимать косплееров. Мне понравилось, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Евгений.
Перед камерой фотографа побывало много образов: заяц из мультфильма «Ну погоди», клоун Пеннивайз из фильма «Оно», женщина- кошка. Да и сам Евгений любит иногда оказаться по ту сторону объектива.
Косплей на всеми любимый фильм "Матрица". Фото: Евгений Накрышский
— Я снимаю косплееров. Косплей — это увлечение, суть которого заключается в переодевании в костюмы, обыгрывание характера, мимики и жестов героев. Сам чуток грешу этим,- объяснил Евгений.
По словам фотографа, модели его ищут сами. Приезжают из разных уголков Сибири. Да и сам мужчина выезжает в Москву и Питер, чтобы отснять новые образы.
— Мне очень нравится это направление тем, что оно не типичное. В нем много разнообразия, костюмов и декораций, — говорит Евгений.
Детская игра "Марио" нашла своего героя. Фото: Евгений Накрышский.
Из локаций мужчина предпочитает снимать с помощью хромокея — это зеленый фон, на котором при обработке фото легко рисовать в специальных программах. Уходит на это от недели и больше.
— На улицах, конечно снимаю. Это редко просто происходит, — поясняет нашему корреспонденту Евгений.
Сейчас в разработке Евгения куча идей. Он все хочет воплотить в жизнь. Следующая съемка, к которой он готовится — косплей по Призраку в доспехах.
Одна из съемок на улице. Фото: Евгений Накрышский
ИСТОЧНИК KP.RU