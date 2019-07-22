В Новосибирске устроят самый масштабный брендовый фестиваль на Михайловской набережной

СЕГОДНЯ 14:21 2019-07-22T14:23:28+03:00

Спорим, у вас нет фото, где вы держите на голове стол, бежите по канату или взлетаете с воздушным шаром? Приходите на фестиваль «Коллаборация» и все получится!

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Коллаборация– фестиваль городской культуры, погружение в творческие флюиды, ритмичную музыку, мир счастливых людей, вкусной еды, смелых экспериментов и мастер-классов. Идеальное место встреч, общения и неповторимый шарм Новосибирска!

Организаторы обещают множество событийных площадок и активностей. Каждая из тематических площадок самобытна, это своего рода «фестиваль в фестивале».

Фишкой «Коллаборации» станет квест для всех желающих попробовать себя в роли блоггеров. Регистрация уже началась. Лучшие видеоистории будут транслировать в течение дня на большом экране на сцене фестиваля. Опытные блоггеры проведут мастер-классы и раздадут интересные задания. Победители получат призы от компании МТС и приглашение на закрытую вечеринку организаторов по итогам «Коллаборации».

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ИСТОЧНИК KP.RU