Исчез неделю назад: в Новосибирске ищут мужчину с сединой и отсутствующими зубами
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшего 46-летнего новосибирца. О том, где находится Степанов Олег Владимирович ничего не известно уже более 7 дней. Мужчина исчез в понедельник 15 июля.
— Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, короткие русые волосы с сединой, карие глаза, — говориться в ориентировке. — Особой приметой является отсутствие у пропавшего части зубов.
На момент исчезновения мужчина был одет в голубую футболку и синие джинсы. На ногах у него были черные туфли. С собой у сибиряка была черная сумка.
Если вам известно что-нибудь о местонахождении Олега Владимировича сообщите об этом волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт» по телефону 8-800-700-54-52 или в экстренную оперативную службу по единому номеру 112.
ИСТОЧНИК KP.RU