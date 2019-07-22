Опасный отдых: сибиряки не испугались вспышки лихорадки в Таиланде

СЕГОДНЯ 14:32 2019-07-22T14:33:47+03:00

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В Таиланде объявлена эпидемия лихорадки Денге, переносчиками которой являются комары. Уже зарегистрировано почти 50 случаев заражения и около 60 случаев смертельного исхода. Однако многие сибиряки не испугались вспышки опасной болезни и не отказывают себе в удовольствии позагорать на теплых тайских пляжах.

— Конечно, сейчас спрос на путевки в Таиланд немного упал, — рассказала КП-Новосибирск исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко. — Но это связано с тем, что летом большинство новосибирцев предпочитают уезжать в Турцию.

Тем не менее, Светлана утверждает, что все турагентства уведомлены о вспышке лихорадки в Таиланде и по требованию Роспотребнадзора обязательно информируют об этом отпускников.

— Мы рассказываем всем нашим клиентам о том, что в Таиланде и любой другой стране с влажным и жарким климатом нужно быть максимально осторожными, — пояснила Светлана Фоменко. — И дело касается не только возможных заболеваний. В категорию возможной опасности попадают также местная кухня. Мы выдаем туристам памятки о том, как максимально обезопасить себя и свой отпуск в чужой стране.

В этих рекомендациях содержится также информации о том, как необходимо себя вести, чтобы не заразиться лихорадкой Денге. К примеру, нужно обязательно наносить на тело специальные защитные средства, не проводить много времени около лесов, а также использовать фумигаторы и сетки на окнах в гостиничных номерах. И, разумеется, не лишним будет поставить прививку от лихорадки заранее.

— Таиланд в целом достаточно опасное место для туристов, несмотря на всю свою притягательность, — утверждает исполнительный директор НАТО. — Но, как я могу заметить, люди в основном внимательно относятся к нашим рекомендациям и пока не об одном случае заболевания нам не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU