2019-07-22T10:48:19+03:00
Общество

Леди Кака: сибиряки троллят певицу, которая увела Бредли Купера у Ирины Шейк

Во «всероссийском Гага-чате» уже почти миллион комментариев
Надежда ЯРКОВА
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Сибиряки превратили аккаунт певицы в поле "боя". Фото: instagram.com/ladygaga.Сибиряки превратили аккаунт певицы в поле "боя". Фото: instagram.com/ladygaga.
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У пользователей соцсетей тема любовного треугольника, в который попали Леди Гага, Бредли Купер и Ирина Шейк стала поводом для ярых обсуждений. Причем полем для «битвы» выбрали аккаунт певицы-разлучницы в «Инстаграме». Под ее последним фото более 952 000 комментариев. Там разразилась война: пользователи ругают американскую поп-звезду Леди Гагу за то, что она увела у супермодели Ирины Шейк актера Бредли Купера.

Вначале все только и писали, что о некрасивом поступке Гаги, но к концу недели комментарии сменились и теперь подписчики пишут обо всем подряд: от своих объявлений о продаже дач, машин и смартфонов до обсуждения погоды, рецептов, гороскопов и прочего. Отметились во «всероссийском Гага-чате» и новосибирцы.

— Во дела. На что только не пойдут девушки, — пишет сибирячка под ником rusinam.

— Я здесь уже почти неделю, где моя зарпалата? — вопрошает другая сибирячка под ником bondarenchiha.

Среди комментаторов «засветилась» и актриса театра «Красный факел» Екатерина Макарова. Правда, ее сообщение не про Леди Гагу, вот что написала она:

— Друзья! Весь Новосибирск уже несколько дней в дыму, это горят Красноярские леса. Пошлите дождичка Красноярску!

— Что за смог стоит в Новосибирске? Кто-нибудь знает? — присоединяется сибирячка под ником lshagan.

— Забежала поинтересоваться: Шейк, замуж еще не выдали, не? — интересуется кто-то из подписчиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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