2019-07-22T11:45:57+03:00
Общество

Дело о станках: в Новосибирске начался процесс по иску авиазавода к таможне

У правоохранителей возникли вопросы к работе оборудования, а авиастроители с ими не согласны
Алена КУЛЕШОВА
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Авиастроительный завод судится с новосибирскими таможенниками. Фото: Андрей ГРЕБНЕВАвиастроительный завод судится с новосибирскими таможенниками. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
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В Новосибирске идет процесс по иску Чкаловского завода к Новосибирской и Шереметьевской таможням. Предметом спора между авиазаводом и таможней стало закупленное оборудование. Точнее, изменение кода товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД).

— После экспертизы новосибирская таможня постановила, что поставленное оборудование может быть использовано не только для постройки самолетов, — сообщил источник, знакомый с ситуацией, изданию «Новая Сибирь». — По документам, станок работает в диапазоне от 5 до 12 тысяч оборотов в минуту. Специалисты выяснили, что он может работать и на оборотах менее 5 тысяч и решили, что станок универсальный.

К слову, иностранная компания, занимающая поставкой этих станков в Россию, имеет все необходимые разрешения исключительно для торговли в сфере гражданской авиации. Было ли с их стороны какое-либо нарушение, решит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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