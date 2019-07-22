Дело о станках: в Новосибирске начался процесс по иску авиазавода к таможне
В Новосибирске идет процесс по иску Чкаловского завода к Новосибирской и Шереметьевской таможням. Предметом спора между авиазаводом и таможней стало закупленное оборудование. Точнее, изменение кода товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД).
— После экспертизы новосибирская таможня постановила, что поставленное оборудование может быть использовано не только для постройки самолетов, — сообщил источник, знакомый с ситуацией, изданию «Новая Сибирь». — По документам, станок работает в диапазоне от 5 до 12 тысяч оборотов в минуту. Специалисты выяснили, что он может работать и на оборотах менее 5 тысяч и решили, что станок универсальный.
К слову, иностранная компания, занимающая поставкой этих станков в Россию, имеет все необходимые разрешения исключительно для торговли в сфере гражданской авиации. Было ли с их стороны какое-либо нарушение, решит суд.
ИСТОЧНИК KP.RU