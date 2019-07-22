Когда резко стало жарко: сибирячка подразнила соцсети танцем в пальто и шортах

СЕГОДНЯ 08:13 2019-07-22T08:13:12+03:00

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Новосибирская танцовщица Настя Мазалюк не перестает удивлять публику своим творчеством, танцуя в разных местах и представая в неожиданных образах. В этот раз она решила подразнить фанатов танцем на мостике. Сначала мы видим Настю в пальто, которое она через пару секунд с себя скидывает, оказавшись в розовом боди и коротких шортиках. Да и трек под свой танец она выбрала заводной — «Больше бед» исполнителя Markul.

— Когда резко стало жарко, — так подписала свое видео сама танцовщица на своей странице в «Инстаграм».

Поклонники по достоинству оценили творчество Насти, засыпав ее комплиментами. Вот что они пишут в комментариях:

— По-моему тебе всегда очень жарко.

— Очень крутое видео, Крутая Настя, это топ!

— Шикарно танцуешь.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/721551" frameborder="0"></iframe> Сибирячка подразнила соцсети танцем в пальто и шортах.

ИСТОЧНИК KP.RU