Когда резко стало жарко: сибирячка подразнила соцсети танцем в пальто и шортах
Новосибирская танцовщица Настя Мазалюк не перестает удивлять публику своим творчеством, танцуя в разных местах и представая в неожиданных образах. В этот раз она решила подразнить фанатов танцем на мостике. Сначала мы видим Настю в пальто, которое она через пару секунд с себя скидывает, оказавшись в розовом боди и коротких шортиках. Да и трек под свой танец она выбрала заводной — «Больше бед» исполнителя Markul.
— Когда резко стало жарко, — так подписала свое видео сама танцовщица на своей странице в «Инстаграм».
Поклонники по достоинству оценили творчество Насти, засыпав ее комплиментами. Вот что они пишут в комментариях:
— По-моему тебе всегда очень жарко.
— Очень крутое видео, Крутая Настя, это топ!
— Шикарно танцуешь.
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Сибирячка подразнила соцсети танцем в пальто и шортах.
ИСТОЧНИК KP.RU