Электрички задерживаются: в Новосибирске на путях сломался поезд
Утром в понедельник, 22 июля, в Новосибирске сломался поезд дальнего следования. Информация появилась в группе «Инцидент Новосибирск». ЧП произошло на остановочной платформе «Речной вокзал». Из-за этого дачники позже попадут на свои участки.
— Пригородный электропоезд задерживается уже на 30 минут, — сообщает очевидец на странице паблика.
Сибиряки сейчас обсуждают случившееся в соцсетях и шутят кто во что горазд.
— У него колесо спустило.
— Поезд дальнего следования отказался ехать в светлое будущее.
— Да, не повезло дачникам. С утра вставали, торопились и тут такая подстава.
— Бывает такое. Как—то три часа стояли на поезде дальнего следования.
Нашлись и те, кто не понял причину такой задержки:
— Дело явно не в этом поезде. До главного вокзала в любом случае по-тихоньку мог доехать, - пишут они.
ИСТОЧНИК KP.RU