2019-07-22T08:25:13+03:00
Общество

Электрички задерживаются: в Новосибирске на путях сломался поезд

Люди ждут на станциях по полчаса
Анна ПАШАГИНА
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Сломанные поезд "создал пробку" на железной дороге. Фото: "Инцидент. Новосибирск"Сломанные поезд "создал пробку" на железной дороге. Фото: "Инцидент. Новосибирск"
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Утром в понедельник, 22 июля, в Новосибирске сломался поезд дальнего следования. Информация появилась в группе «Инцидент Новосибирск». ЧП произошло на остановочной платформе «Речной вокзал». Из-за этого дачники позже попадут на свои участки.

— Пригородный электропоезд задерживается уже на 30 минут, — сообщает очевидец на странице паблика.

Сибиряки сейчас обсуждают случившееся в соцсетях и шутят кто во что горазд.

— У него колесо спустило.

— Поезд дальнего следования отказался ехать в светлое будущее.

— Да, не повезло дачникам. С утра вставали, торопились и тут такая подстава.

— Бывает такое. Как—то три часа стояли на поезде дальнего следования.

Нашлись и те, кто не понял причину такой задержки:

— Дело явно не в этом поезде. До главного вокзала в любом случае по-тихоньку мог доехать, - пишут они.

ИСТОЧНИК KP.RU

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