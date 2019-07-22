Был в гостях у мамы: новосибирец пропал по пути домой

СЕГОДНЯ 07:19 2019-07-22T07:19:33+03:00

О мужчине и его местонахождении ничего не известно с 15 июля. Фото: поисковый отряд «Маяк».

О местонахождении пропавшего мужчины ничего не известно уже неделю

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Волонтеры поискового отряда «Маяк» просят помощи в поисках новосибирца, который пропал после гостей и дома так и не появился.

— С 15 июля Олег Владимирович Степанов 1973 года рождения не выходит на связь с родственниками. В последний раз его видели, когда он уезжал от матери, которую навещал в Тогучинском районе. До дома он так и не доехал, — рассказали в поисковом отряде.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые с сединой, глаза карие. Во что был одет в день пропажи — неизвестно.

Если кому-то что-либо известно о месте нахождения Олега Степанова, просят сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер поисково-спасательного отряда «Маяк» 8-951-393-09-11.

Мужчина был в гостях у мамы, а после дома так и не появился. Фото: поисковый отряд «Маяк».

ИСТОЧНИК KP.RU