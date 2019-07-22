2019-07-22T07:19:33+03:00
Общество

Был в гостях у мамы: новосибирец пропал по пути домой

О местонахождении пропавшего мужчины ничего не известно уже неделю
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
О мужчине и его местонахождении ничего не известно с 15 июля. Фото: поисковый отряд «Маяк».О мужчине и его местонахождении ничего не известно с 15 июля. Фото: поисковый отряд «Маяк».
Изменить размер текста:

Волонтеры поискового отряда «Маяк» просят помощи в поисках новосибирца, который пропал после гостей и дома так и не появился.

— С 15 июля Олег Владимирович Степанов 1973 года рождения не выходит на связь с родственниками. В последний раз его видели, когда он уезжал от матери, которую навещал в Тогучинском районе. До дома он так и не доехал, — рассказали в поисковом отряде.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые с сединой, глаза карие. Во что был одет в день пропажи — неизвестно.

Если кому-то что-либо известно о месте нахождения Олега Степанова, просят сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер поисково-спасательного отряда «Маяк» 8-951-393-09-11.

Мужчина был в гостях у мамы, а после дома так и не появился. Фото: поисковый отряд «Маяк».

Мужчина был в гостях у мамы, а после дома так и не появился. Фото: поисковый отряд «Маяк».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гвардейцев поблагодарили за спасенное имущество
«Деревья помечены красными крестами»: многолетние березы срубили возле «Толмачево»
«Никакой ринопластики, даже не думайте»: Пелагея опровергла слухи об операции на носу
«Брови кривые, локоны распались»: визажист сделала сибирячке ужасный свадебный макияж
«Перепутала педали»: женщина на «Мазде» сбила прохожего возле торгового центра
Новосибирские подростки-патриоты стали самыми меткими в России
Погода на день в Новосибирске: 22 июля будет пасмурно и тепло
«Разбудили поляну!»: новосибирская группа выступила на «Нашествии»
Сибиряки вышли на пикет, чтобы спасти директора школы от увольнения
Крепко застрял: в аэропорту Толмачево автобус провалился в яму
«Вот это ноги шикарные!»: звезда тверка показала танец со шпагатом
Докатились до Новосибирска: влюбленная пара сибиряков едет на велосипедах до Грузии
Даже солнца не видно: Новосибирск затянуло дымом из-за пожаров в Красноярске
Там стоять страшно: новосибирцев напугала качающаяся остановка
Похожа на гигантскую медузу: новосибирцы делятся необычными фото ракеты, запущенной с Байконура
Под Новосибирском «Тойота» врезалась в лося: пострадал ребенок