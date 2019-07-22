«Брови кривые, локоны распались»: визажист сделала сибирячке ужасный свадебный макияж

СЕГОДНЯ 04:51 2019-07-22T04:51:56+03:00

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В Новосибирске девушка пожаловалась на макияж и прическу, сделанные визажистом для свадьбы подруги. Ей пришлось еще раз платить и переделывать все у мастера невесты.

— У подруги была свадьба, и я ждала визажиста у себя дома, до этого я скидывала ей работу, которую хочу. В переписке она сказала что, то что мне хочется — получится. При личной встрече начала меня отговаривать, сказала, что в такую жару стрелки растекутся, я доверилась ей и сказала, чтоб она сделала то, что мне подойдет. В итоге: тон пятнами, брови кривые и разные, по поводу стрелок вообще смешно получилось. Сначала она меня отговаривала от них, сказала, что в жару они потекут, а когда я высказала свое недовольство по поводу глаз, что они останутся такими маленькими, сказала, что исправит это стрелками. Результат оцените на фото, — поделилась возмущением подписчица в «Инстаграме» на странице revizor.nsk.

Девушка продолжила, что прическа тоже не удалась: локоны развозились через полчаса.

— В итоге прическу и макияж мне пришлось переделывать у визажиста невесты и платить еще раз. Я решила вернуть деньги хотя бы за макияж. Когда я ей это написала, она ответила, что работу выполнила в полной мере, сославшись на то, что ей было мало света, и чем я думала, когда приглашала мастера на дом, — рассказала продолжение истории сибирячка.

Она также добавила, что деньги ей мастер так и не вернула, а после занесла в черный список и на сообщения больше не отвечала.

Пользователи соцсетей согласились с девушкой, что для мастера — этот макияж выполнен ужасно и конечно, посочувствовали девушке. Вот что они пишут:

— Извините, но над вами поиздевались.

— Обнять и плакать.

— Делайте выбор мастера тщательно!

Такой макияж девушка хотела, чтобы ей сделали. Фото: instagram.com/revizor.nsk.

ИСТОЧНИК KP.RU