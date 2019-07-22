2019-07-22T03:34:02+03:00
Общество

«Перепутала педали»: женщина на «Мазде» сбила прохожего возле торгового центра

Пострадавшего мужчину увезли с места ДТП на «скорой»
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Женщина на "Мазде" перепутала педали, устроив ДТП.Женщина на "Мазде" перепутала педали, устроив ДТП.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

Инцидент произошел в воскресенье, 21 июля в Дзержинском районе: автоледи едва не задавила мужчину у торгового центра.

— Прогулка по магазинам закончилась больницей для семейной пары — на Березовой роще женщина за рулем Mazda 3 сбила пешехода почти у самого входа в ТЦ «Холидей», — поделилась подписчица в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте», добавив, что мужчина направлялся с женой в магазин.

По словам очевидцев ДТП произошло, когда женщина начала парковаться, но перепутала педали и наехала на мужчину.

— Пострадавший дышал, увезли на «скорой», — добавили с места происшествия свидетели.

Автоледи сбила мужчину, который шел в торговый центр. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Автоледи сбила мужчину, который шел в торговый центр.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Никакой ринопластики, даже не думайте»: Пелагея опровергла слухи об операции на носу
«Брови кривые, локоны распались»: визажист сделала сибирячке ужасный свадебный макияж
Новосибирские подростки-патриоты стали самыми меткими в России
Погода на день в Новосибирске: 22 июля будет пасмурно и тепло
«Разбудили поляну!»: новосибирская группа выступила на «Нашествии»
Сибиряки вышли на пикет, чтобы спасти директора школы от увольнения
Крепко застрял: в аэропорту Толмачево автобус провалился в яму
«Вот это ноги шикарные!»: звезда тверка показала танец со шпагатом
Докатились до Новосибирска: влюбленная пара сибиряков едет на велосипедах до Грузии
Даже солнца не видно: Новосибирск затянуло дымом из-за пожаров в Красноярске
Там стоять страшно: новосибирцев напугала качающаяся остановка
Похожа на гигантскую медузу: новосибирцы делятся необычными фото ракеты, запущенной с Байконура
Под Новосибирском «Тойота» врезалась в лося: пострадал ребенок