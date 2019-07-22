«Перепутала педали»: женщина на «Мазде» сбила прохожего возле торгового центра

СЕГОДНЯ 03:33 2019-07-22T03:34:02+03:00

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Инцидент произошел в воскресенье, 21 июля в Дзержинском районе: автоледи едва не задавила мужчину у торгового центра.

— Прогулка по магазинам закончилась больницей для семейной пары — на Березовой роще женщина за рулем Mazda 3 сбила пешехода почти у самого входа в ТЦ «Холидей», — поделилась подписчица в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте», добавив, что мужчина направлялся с женой в магазин.

По словам очевидцев ДТП произошло, когда женщина начала парковаться, но перепутала педали и наехала на мужчину.

— Пострадавший дышал, увезли на «скорой», — добавили с места происшествия свидетели.

Автоледи сбила мужчину, который шел в торговый центр.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU