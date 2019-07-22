2019-07-22T03:20:07+03:00
Общество

Новосибирские подростки-патриоты стали самыми меткими в России

Команда военно-патриотического клуба «Сокол» победила в соревнованиях «Огневой рубеж»
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Команда военно-патриотического клуба «Сокол» стала одной из лучших на соревнованиях. Фото: Центр патриотического воспитания Новосибирской области.Команда военно-патриотического клуба «Сокол» стала одной из лучших на соревнованиях. Фото: Центр патриотического воспитания Новосибирской области.
Изменить размер текста:

На всероссийской военно-спортивной игре «Победа» Новосибирскую область представляли бердчане - команда военно-патриотического клуба «Сокол». Вместе с еще 77 соперниками со всех уголков страны они пробовали свои силы в таких дисциплинах, как «Визитная карточка», «Статен в строю – силён в бою», «Ратные страницы истории Отечества», «Огневой рубеж», «Военизированная эстафета» и «Дорога победителей».

- Финал проходил в Таманской дивизии в Алабине и на территории парка культуры и отдыха Вооруженных Сил России «Патриот»: длились соревнования пять дней, - рассказала Ольга Липатникова, эксперт Центра патриотического воспитания Новосибирской области.

Бердская команда стала одной из самых сильных на военно-спортивной игре: сибирские подростки-патриоты победили в номинации «Огневой рубеж», а по итогам соревнований вошли в десятку лучших.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Никакой ринопластики, даже не думайте»: Пелагея опровергла слухи об операции на носу
«Брови кривые, локоны распались»: визажист сделала сибирячке ужасный свадебный макияж
«Перепутала педали»: женщина на «Мазде» сбила прохожего возле торгового центра
Погода на день в Новосибирске: 22 июля будет пасмурно и тепло
«Разбудили поляну!»: новосибирская группа выступила на «Нашествии»
Сибиряки вышли на пикет, чтобы спасти директора школы от увольнения
Крепко застрял: в аэропорту Толмачево автобус провалился в яму
«Вот это ноги шикарные!»: звезда тверка показала танец со шпагатом
Докатились до Новосибирска: влюбленная пара сибиряков едет на велосипедах до Грузии
Даже солнца не видно: Новосибирск затянуло дымом из-за пожаров в Красноярске
Там стоять страшно: новосибирцев напугала качающаяся остановка
Похожа на гигантскую медузу: новосибирцы делятся необычными фото ракеты, запущенной с Байконура
Под Новосибирском «Тойота» врезалась в лося: пострадал ребенок