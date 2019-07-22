Новосибирские подростки-патриоты стали самыми меткими в России
На всероссийской военно-спортивной игре «Победа» Новосибирскую область представляли бердчане - команда военно-патриотического клуба «Сокол». Вместе с еще 77 соперниками со всех уголков страны они пробовали свои силы в таких дисциплинах, как «Визитная карточка», «Статен в строю – силён в бою», «Ратные страницы истории Отечества», «Огневой рубеж», «Военизированная эстафета» и «Дорога победителей».
- Финал проходил в Таманской дивизии в Алабине и на территории парка культуры и отдыха Вооруженных Сил России «Патриот»: длились соревнования пять дней, - рассказала Ольга Липатникова, эксперт Центра патриотического воспитания Новосибирской области.
Бердская команда стала одной из самых сильных на военно-спортивной игре: сибирские подростки-патриоты победили в номинации «Огневой рубеж», а по итогам соревнований вошли в десятку лучших.
ИСТОЧНИК KP.RU