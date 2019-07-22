Погода на день в Новосибирске: 22 июля будет пасмурно и тепло

СЕГОДНЯ 02:59 2019-07-22T03:09:12+03:00

Сегдня в городе будет тепло, осадков не ожидается. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Рабочая неделя начнется с умеренно теплой погоды, осадков сегодня не ожидается

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Сегодня в городе будет до плюс 24 градусов, пасмурно и без осадков.

— В понедельник, 22 июля в Новосибирске переменная облачность, дождей не ожидается. Температура днем составит плюс 22-24 градусов. К ночи станет прохладнее, до плюс 12-14 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, без осадков, днем по юго-западу и северо-востоку местами небольшие дожди, грозы. При прояснениях туманы. Дневная температура будет в пределах плюс 22-27 градусов, ночная около плюс 10-15 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам сегодня облачную с прояснениями погоду с температурой до плюс 21 градусов днем и до плюс 12 градусов ночью. В последующие дни будет также тепло, но ожидаются дожди в течение всей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU