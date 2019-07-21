«Разбудили поляну!»: новосибирская группа выступила на «Нашествии»

СЕГОДНЯ 17:33 2019-07-21T17:45:38+03:00

«Рви Меха Оркестр» сыграли четыре песни на рок-фестивале под открытым небом

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Новосибирская группа «Рви Меха Оркестр» сегодня, 21 июля выступила на рок-фестивале «Нашествие». Он проходит на территории поселка Большое Завидово в Тверской области. Они исполнили четыре песни: «Hello, Новосибирск», «Остров сокровищ», «Девушка из ПТУ» и супер-хит Russian Disco.

— Выступить на «Нашествии» пригласили организаторы фестиваля. Мы играли на сцене Наше 2:0. Когда настраивались, было 20 человек у сцены. Сначала было небольшое разочарование, но внезапно, с первых аккордов поляна проснулась, народ подтянулся с других сцен, и начался рок-н-ролл! — поделился впечатлениями о выступлении директор и солист группы «Рви Меха Оркестр» Александр Петенев.

Он также поделился, что для группы это уже десятый концерт подряд.

— У нас каждый день выступления в разных городах: Питер, Москва. Отыграли на автомате, но энергетика главного приключения этого лета подкурила, старались выдать больше, чем всегда, — добавил Александр.

Напомним, что в августе прошлого года группа победила в музыкальном конкурсе на Нашествии и вошла в десятку лучших на конкурсе молодых исполнителей «Высоцкий.Фест». А после победила на этом же конкурсе, заняв первое место. Финал «Высоцкого» проходил на Таганке в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU