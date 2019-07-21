Сибиряки вышли на пикет, чтобы спасти директора школы от увольнения.

СЕГОДНЯ 16:14 2019-07-21T16:26:40+03:00

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На пикет в небольшом рабочем поселке Чаны, который прошел сегодня, 21 июля вышли более 60 человек. Все это ради директора школы в селе Моховое Галины Чужаевой, с которой не захотели продлевать контракт, сославшись на ее возраст.

— Конечно, перед пикетом многих родителей запугали, особенно многодетных мам. Но и те, кто вышли, это не так уж и мало, — рассказал КП — Новосибирск общественник из Чанов Армен Сергеевич Аракелов.

Он отметил, что на пикете родители высказывались и против главы района — Виктора Ивановича Губера. Некоторые даже скандировали в отставку главу Чановского района. Были работники администрации, но они предпочли стоять в стороне, и никто из них не подошел к родителям.

В пикете приняло участие больше 60 местных жителей. Фото: Армен Аракелов.

— Я думаю из-за этого и было мало народу А вообще, для одиночного пикетирования, это даже очень много для нашего района. У нас такие митинги не собирались даже когда против пенсионной реформы организовывали, — поделился общественник.

Он также добавил, что сейчас родители планируют организовать митинг и собрать как много больше людей.

Родители продолжают отстаивать право директора школы работать там дальше. Фото: Армен Аракелов.

Ранее мы рассказывали, что администрация района не хочет продлевать контракт с директором школы, так как ей уже 65 лет. Но по некоторым данным, она просто перешла кому-то дорогу. Галина Васильевна Чужаева возглавляет эту школу 41 год. Ее предмет — математика, у нее высшая категория, как у директора и педагога.

По словам родителей, именно этот человек поднял школу, соорудил здесь маленький коммунизм, а в последние годы и вовсе начал добиваться постройки нового здания, после чего, собственно, и последовало увольнение.

Напомним, на прошлой неделе жители Чанов переименовали в хэштег — «Верните Галину Васильевну» все группы в соцсетях. Таким способом они решили бороться за директора местной школы, которую хотят уволить.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/721482" frameborder="0"></iframe> Сибиряки вышли на пикет, чтобы спасти директора школы от увольнения.

ИСТОЧНИК KP.RU