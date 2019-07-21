2019-07-21T13:48:58+03:00
Общество

Докатились до Новосибирска: влюбленная пара сибиряков едет на велосипедах до Грузии

Сейчас экстремальная пара находится в Новосибирске, но завтра уже продолжат свой путь
Надежда ЯРКОВА
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Андрей сделал предложение своей подруге перед путешествием. Фото: Андрей Дорошко.Андрей сделал предложение своей подруге перед путешествием. Фото: Андрей Дорошко.
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Влюбленные из Красноярского края 21-летние Андрей Дорошко и Анастасия Епифанова планируют доехать до Грузии на велосипедах. 14 июля они выехали из Красноярска и уже добрались до Новосибирска.

— Родом мы оба из Красноярского края, из села Кировское, оно находится в 250 километрах от самого Красноярска. Но моя девушка последние четыре года училась в университете Красноярска, поэтому оттуда мы и поехали. Перед поездкой я сделал своей девушке предложение, но точной даты свадьбы у нас пока нет. Решились на такое путешествие еще в декабре, тогда же и начали об этом задумываться. И с этого времени у нас началась подготовка. Мы смотрели и изучали опыт других путешественников, оказалось, что в России их мало, в основном по Европе так ездят, — рассказал КП — Новосибирск Андрей Дорошко.

В субботу пара доехала до Новосибирска, задержавшись на выходные. Уже в понедельник они планируют продолжить свой путь. Следующий крупный город на их пути — это Омск.

— До Грузии планируем добраться через полтора месяца, где-то к сентябрю. Мы хотим либо остаться на зиму в самой Грузии, либо где-нибудь на юге России. Бюджет, который планируем потратить за время путешествия — 40-50 тысяч. На трассе ночуем в палатках, в городах в хостелах либо гостиницах. Погода тоже не пугает, мы же сибиряки — привыкшие. Правда родители наши вначале переживали и даже пытались отговаривать, а потом ничего, смирились, — поделился Андрей.

Сибиряк также добавил, что на своем пути, еще в начале путешествия, они повстречали еще пару таких путешественников. Им встретились швейцарцы, которые едут из Швейцарии до Байкала. Встретили их на подъезде к Красноярску. И русского, который едет из Москвы до Пекина.

Пара планирует доехать на велосипедах до Грузии. Фото: Андрей Дорошко.

Пара планирует доехать на велосипедах до Грузии. Фото: Андрей Дорошко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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