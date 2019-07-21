Там стоять страшно: новосибирцев напугала качающаяся остановка
В Кировском районе Новосибирска есть «опасная» остановка, которая развивается от дуновения ветра.
— Остановка на Громова при порыве ветра накроет людей и прохожих, будут травмы. А еще ее сделали сбором мусора, который складывают возле нее, — поделился неравнодушный подписчик в группе «Типичная Затулинка» в соцсетях в «ВКонтакте», добавив и видео.
Местные жители в соцсетях поддержали сибиряка, согласившись, что остановка уже давно требует ремонта. Вот что они пишут в комментариях:
— Вот когда ее вырвет с корнями ветром, тогда и будут приняты меры. А если еще и пострадает кто-то, то быстрее примут меры.
— Кстати да, ведь давно уже сломана остановка!
Новосибирцев напугала качающаяся остановка.
ИСТОЧНИК KP.RU