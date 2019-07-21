Там стоять страшно: новосибирцев напугала качающаяся остановка

СЕГОДНЯ 10:08 2019-07-21T10:08:30+03:00

Жители Затулинки переживают, что остановка может не выдержать ветра и покалечить прохожих

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В Кировском районе Новосибирска есть «опасная» остановка, которая развивается от дуновения ветра.

— Остановка на Громова при порыве ветра накроет людей и прохожих, будут травмы. А еще ее сделали сбором мусора, который складывают возле нее, — поделился неравнодушный подписчик в группе «Типичная Затулинка» в соцсетях в «ВКонтакте», добавив и видео.

Местные жители в соцсетях поддержали сибиряка, согласившись, что остановка уже давно требует ремонта. Вот что они пишут в комментариях:

— Вот когда ее вырвет с корнями ветром, тогда и будут приняты меры. А если еще и пострадает кто-то, то быстрее примут меры.

— Кстати да, ведь давно уже сломана остановка!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/721431" frameborder="0"></iframe> Новосибирцев напугала качающаяся остановка.

ИСТОЧНИК KP.RU