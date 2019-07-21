2019-07-21T08:08:28+03:00
Общество

Под Новосибирском «Тойота» врезалась в лося: пострадал ребенок

В ДТП на трассе травмирован подросток, а животное погибло на месте
Надежда ЯРКОВА
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Подросток травмировал голову в ДТП с лосем.Подросток травмировал голову в ДТП с лосем.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Авария случилась сегодня ночью на трассе под Новосибирском, в Мошковском районе. На дорогу неожиданно выбежал лось.

— Авария произошла сегодня в 00:06 на 66 км трассы Р-255 в Мошковском районе. Житель Новосибирска 1992 года рождения за рулем «Toyota Camry», ехал в направлении Томска. В какой-то момент он заметил, что внезапно на дорогу выбежал лось. Водитель попытался избежать наезда, однако сделать этого не удалось, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В ДТП пострадал ребенок 2006 года рождения, у него диагностировали травму головы. Водитель и его жена, а также еще один ребенок 2016 года рождения травм не получили. Животное после столкновения погибло.

— Сейчас по ДТП проводится проверка, в результате которой будут установлены все причины и обстоятельства происшествия, — отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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