2019-07-21T07:32:41+03:00
Дом. Семья

Уткнулся, словно в маму: маленький совенок растрогал соцсети своей привязанностью к брату

Маленькие совята-братья, которых нашли в поле одних и привезли к волонтерам, растут как на дрожжах
Надежда ЯРКОВА
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Старший совенок оберегает своего младшего братика. Стоп-кадр с видео: Алиса Богомолова.Старший совенок оберегает своего младшего братика. Стоп-кадр с видео: Алиса Богомолова.
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Новосибирские волонтеры, которые выхаживают двух маленьких совят рассказали о том, как они растут и какие у них характеры и аппетиты.

У младшего совенка гораздо более зверский аппетит, в то время как старший с недоверием относится к пище, будто подозревает всех в каком-то вселенском заговоре. Это проявляется и в защите младшего совенка, который спокойно ходит по гнездышку и разваливается спать, где пожелает. Старшему же нужно постоянно все держать на контроле, и, чуть что, сразу же прикрывать собой младшего, — рассказала пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных (ЦРХП НСО) Алиса Богомолова, которая их и выкармливает.

На видео малыши греются на солнышке в коробочке, поскольку УФ-лучи очень полезны для растущих организмов, особенно, такие редкие, как в нынешние дни.

— Вот только совята не очень оценили солнечные ванны, — добавила волонтер. А младший совенок и вовсе полез прижиматься к старшему брату, пытаясь уткнуться в крыло, словно к маме.

Напомним, в начале недели в Центр поступили крохотные совята, которых случайно нашли женщины в поле, когда собирали травы. Они-то и принесли оставленных без родителей малышей к волонтерам, а Алиса, взявшая на себя роль мамы, принялась их выхаживать.

Маленький совенок растрогал соцсети своей привязанностью к брату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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