Погода на день в Новосибирске: 21 июля ожидается гроза и небольшой дождь

СЕГОДНЯ 05:43 2019-07-21T05:49:39+03:00

Сегодня в городе будет тепло, возможен дождь и грозы. Фото: Влад КОМЯКОВ

Синоптики обещают сегодня умеренно теплый день с дождем и грозами в некоторых районах

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Сегодня в городе будет до плюс 24 градусов, возможны осадки и небольшой, порывистый ветер.

— В воскресенье, 21 июля в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью небольшой, местами умеренный дождь, гроза, днем в отдельных районах небольшой дождь. гроза. Температура днем составит плюс 22-24 градусов, к ночи станет прохладнее, до плюс 11-13 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет северо-восточный со скоростью 3-8 и порывами до 13 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, грозы, ночью по северо-востоку, днем по юго-западу местами умеренные дожди. При прояснениях туманы. Дневная температура будет в пределах плюс 22-27 градусов, ночная около плюс 14-19 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам малооблачную погоду с температурой до плюс 22 градусов днем и до плюс 12 градусов ночью. Новая неделя начнется с дождей и умеренно теплой погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU