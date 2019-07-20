Пьяный новосибирец упал с 4 этажа и отделался сломанным носом

СЕГОДНЯ 18:43 2019-07-20T18:43:39+03:00

Пьяные вечеринки в этой квартире не редкость, но до такого они еще не доводили. Фото: очевидец.

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В Центральном районе на улице Танковой 35-летний мужчина упал с четвертого этажа. Как заверяют очевидцы, он был в невменяемом состоянии. Как и его собутыльники, которые остались в квартире и «подбадривали» упавшего с балкона.

Травмы, которые получил мужчина, могли быть куда хуже: он отделался сломанным носом и пероломом костей таза. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Как говорят соседи новосибирца, вместе с ним живут 60-летняя мать и сверстница-сестра. Снимают они эту квартиру с февраля. И уже не первый месяц с четвертого этажа дома №6 доносятся крики и музыка. Соседи написали 12 заявлений в полицию, но это не работает. Шум из «нехорошей квартиры» не утихает.

Помочь навести порядок мог бы сам хозяин квартиры, но он живет в Чите. Несколько раз ему звонили, просили что-то сделать. Он отмахнулся и сказал: «Научите их манерам».

— Практически каждый день после 23.00 начинается. Уже все наряды полиции приезжали, которые у нас есть, и все знают эту семью, — рассказала корреспонденту «КП-Новосибирск» соседка снизу Татьяна. Но управу на пьющую семью так и не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU