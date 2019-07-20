2019-07-20T15:58:26+03:00
Общество

«Мы были в ужасе»: сибирячка выложила видео с измученными животными из контактного зоопарка

Правда, в соцсетях ее осудили за жалобу
Анна ПАШАГИНА
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Собака лежит в одном углу и не может сдвинуться с места.Собака лежит в одном углу и не может сдвинуться с места.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Сибирячка выложила в социальные сети фото и видео из парка культуры и отдыха «Березовая роща». На кадрах видно, как собака лежит на жаре и ей плохо, у черепах в бассейне нет воды, а лошадки просто валяться с копыт

Жизнь животных в клетке.

— Мы были в ужасе от того, что увидели. Это недопустимо в современном обществе, — рассказывает девушка.

Но не все разделили возмущение сибиряки. Нашлись и те, кто осудили ее:

— Я практически каждый день бываю там с детьми. Проблема откровенно раздута на ровном месте. Животные сытые и напоены, в хорошем состоянии, не истощены, с хорошей шерстью. Лучше бы помогли финансово.

— Вы бы лучше спросили, чем помочь, и как сделать условия содержания животных лучше, нежели снимать и комментировать ситуацию! Начинать нужно с себя! А-то как снимать и комментировать, так у всех ума хватает.

— Не нравятся вольеры — приди да помой!

ИСТОЧНИК KP.RU

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