2019-07-20T12:35:40+03:00
Общество

Эксперты назвали самую востребованную профессию в Новосибирске. Угадаете, какая?

Оказывается, столице Сибири нужны таможенники
Анна ПАШАГИНА
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Таможенник - самая востребованная профессия в Новосибирске.Таможенник - самая востребованная профессия в Новосибирске.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Таможенник — самая востребованная профессия в Новосибирске. Это выяснилось в результате -исследования. «Яндекса». Суть их была проста: выявить по какой специальности жители города делают больше всего запросов.

В пресс-службе Сибирского таможенного управления нам рассказали, что основными направлениями в этой службе являются таможенный контроль, федеральные таможенные доходы и правоохранительная деятельность. А также объяснили, каким должен быть представитель таможни.

Он должен знать большое количество законов и правовых актов; соблюдать нормы этики и быть коммуникабельным; обязан выполнять должностную инструкцию, — пояснили в ведомстве.

Попасть на таможенную службу можно на конкурсной основе. Это может сделать, и кто ранее работал по специальности, либо только закончил ВУЗ. Минимальная зарплата таможенника - 20 тысяч рублей.

— В апреле этого года у нас было проведено 4 конкурса на замещение вакантных должностей гражданской службы. В них приняли участие 53 человека, — сообщает пресс-служба Сибирского Таможенного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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