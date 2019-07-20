Горела его дача: директор ДЮСШ «Бердск» погиб на пожаре

СЕГОДНЯ 11:15 2019-07-20T11:15:34+03:00

Валерий Александрович Блинов возглавлял школу с самого ее основания. Фото: berdskadm.ru

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Пожар произошел в ночь на субботу, 20 июля. Как сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области, ЧП случилось в СНТ «Морозовское»: там горел дачный дом.

— Когда пожарные прибыли на место, то горела вся площадь дома. Потом произошло обрушение крыши и перекрытия дома, — говорят в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Загоревшаяся дача принадлежала 61-летнему Валерию Александровичу Блинову, директору детско-юношеской спортивной школы «Бердск» (он возглавлял ДЮСШ с момента ее основания). Во время ЧП он находился внутри вспыхнувшего дома: спасти его не удалось. Это подтвердила начальник отдела физкультуры и спорта Светлана Ашихмина.

Что же стало причиной возгорания, предстоит выяснить в ходе расследования.

«Комсомольская правда» выражает искренние соболезнования родным и близким Валерия Александровича Блинова.

ИСТОЧНИК KP.RU