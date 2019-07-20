Горела его дача: директор ДЮСШ «Бердск» погиб на пожаре
Пожар произошел в ночь на субботу, 20 июля. Как сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области, ЧП случилось в СНТ «Морозовское»: там горел дачный дом.
— Когда пожарные прибыли на место, то горела вся площадь дома. Потом произошло обрушение крыши и перекрытия дома, — говорят в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Загоревшаяся дача принадлежала 61-летнему Валерию Александровичу Блинову, директору детско-юношеской спортивной школы «Бердск» (он возглавлял ДЮСШ с момента ее основания). Во время ЧП он находился внутри вспыхнувшего дома: спасти его не удалось. Это подтвердила начальник отдела физкультуры и спорта Светлана Ашихмина.
Что же стало причиной возгорания, предстоит выяснить в ходе расследования.
«Комсомольская правда» выражает искренние соболезнования родным и близким Валерия Александровича Блинова.
ИСТОЧНИК KP.RU