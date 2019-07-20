Ушел из дома и не вернулся: в Первомайском районе ищут пропавшего пенсионера

СЕГОДНЯ 08:16 2019-07-20T08:16:42+03:00

Мужчина ушел из дома 19 июля и до сих пор не вернулся. Фото: ПСО "Маяк"

Мужчина плохо ориентируется в пространстве и может нуждаться в медицинской помощи

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Волонтеры поискового отряда «Маяк» ищут пропавшего 77-летнего новосибирца. Семянников Петр Петрович ушел из дома на улице Одоевского в Первомайском районе 19 июля и до сих пор не вернулся.

— Приметы: рост 162 сантиметра, худощавое телосложение, седые волосы с залысиной на лбу, голубые глаза, — сообщает Поисковой отряд Маяк. — Также имеет привычку сутулиться.

На момент исчезновения мужчина был одет в синие спортивные штаны, серую футболку с цветным принтом в виде мужских ног и тряпичные темные кроссовки без шнурков с подошвой белого цвета.

Как сообщают волонтеры, Петр Петрович плохо ориентируется в пространстве и может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто знает что-либо о том, где сейчас может находиться пропавший, волонтеры просят сообщить об этом Поисковому отряду «Маяк» по номеру 8-951-393-0911 или в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU