2019-07-20T09:28:34+03:00
Общество

Пассажиры голодные и злые: из-за тумана самолеты не могли приземлиться в Новосибирске

Все борта пришлось отправлять в соседние города
Анна ПАШАГИНА
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Из-за тумана самолеты не могли приземлиться в Новосибирске. Фото: Виктория МИНАЕВА.Из-за тумана самолеты не могли приземлиться в Новосибирске. Фото: Виктория МИНАЕВА.
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Утром в субботу, 20 июля самолеты не могли приземлиться в Новосибирске. Причина задержек — туман, который окутал город. Об этом сибиряки сообщили в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— Аэропорт «Толмачево» заволокло туманом, из-за чего прибывающие рейсы были отправлены на запасные аэродромы. Наш самолет приземлился в Барнауле,- рассказал один из новосибирцев, чье путешествие внезапно продлилось.

В аэропорту «Толмачево» факт задержки подтвердили. А справочной службе корреспондента КП-Новосибирск, что уже все в порядке.

— Сейчас никаких задержек нет, и рейсы вылетают по расписанию, — сказали в воздушной гавани.

В комментариях сибиряки поделились, какие им неприятности доставил утренний туман:

— Сестра в Томске 3 часа сидит в самолете!

— Сидим в самолете уже 2 часа в Барнауле: ждем, когда рассеется туман и полетим обратно в Новосибирск. Голодные, уставшие и злые.

— Вчера из Кемерово, Барнаула и Томска к нам на запасной садились по той же причине, — пишут сибиряки.

Бортам пришлось переждать туман в соседних городах. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Бортам пришлось переждать туман в соседних городах.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

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