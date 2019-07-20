Мусоровоз врезался в пешеходов: погибла девушка
Утром в субботу, 20 июля, новосибирцы стали очевидцами жуткого ДТП в Кировском районе: там мусоровоз задавил двух девушек.
— Водитель грузовой машины ехал по улице Петухова в сторону площади Кирова. Возле одного из домов по улице Паласса мужчина сбил на пешеходном переходе сибирячек, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.
Одна из пострадавших девушек погибла на месте ДТП: она получила тяжелейшие травмы и врачам не удалось ее спасти. За жизнь второй сибирячки сейчас борются врачи.
— Она получила множественные травмы,- коротко комментирует инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД Владислав Савченков.
Сам же водитель мусоровоза в аварии серьезно не пострадал. Сейчас на месте происшествия работает экипаж ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU