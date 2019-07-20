2019-07-20T09:27:49+03:00
Происшествия

Мусоровоз врезался в пешеходов: погибла девушка

Страшная авария произошла в Кировском районе
Анна ПАШАГИНА
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На месте работает экипаж. Фото: ГИБДД.На месте работает экипаж. Фото: ГИБДД.
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Утром в субботу, 20 июля, новосибирцы стали очевидцами жуткого ДТП в Кировском районе: там мусоровоз задавил двух девушек.

— Водитель грузовой машины ехал по улице Петухова в сторону площади Кирова. Возле одного из домов по улице Паласса мужчина сбил на пешеходном переходе сибирячек, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

Одна из пострадавших девушек погибла на месте ДТП: она получила тяжелейшие травмы и врачам не удалось ее спасти. За жизнь второй сибирячки сейчас борются врачи.

— Она получила множественные травмы,- коротко комментирует инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД Владислав Савченков.

Сам же водитель мусоровоза в аварии серьезно не пострадал. Сейчас на месте происшествия работает экипаж ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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