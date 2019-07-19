«Нерусский с кукурузоимитатором» - оперный певец посетовал на нехватку урн в Новосибирске

СЕГОДНЯ 16:46 2019-07-19T16:46:54+03:00

Карен Мовсесян рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда», как тщетно искал мусорку в центре города

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В Новосибирске не хватает урн. На это в эфире Радио «Комсомольская правда» обратил внимание оперный певец Карен Мовсесян, когда обсуждалась тема чистоты города.

- Урн очень мало у нас. Я шел с обгрызенной кукурузой по Красному проспекту минут тридцать, - сказал артист и не без доли юмора добавил. - Некоторые думали, что какой-то нерусский с кукурузоимитатором ищет себе жертву.

«Весь день в носках по улице ходил, а они остались чистыми» - оперный певец рассказал о чистоте в Арабских Эмиратах, но предпочитает он Новосибирск. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Шоумен Ян Богуто в этой же программе предложил последовать опыту другого города.

- Как решили этот вопрос в Адлере? Власти обязали все коммерческие и государственные организации установить по своему периметру урны и подметать свою прилегающую территорию, - сказал Богуто.

ИСТОЧНИК KP.RU