2019-07-19T16:05:59+03:00
Общество

Опасные соседи: спасатели сняли осиное гнездо над квартирой новосибирцев

Насекомые залетали внутрь жилища и нападали на людей
Алена КУЛЕШОВА
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Спасатели убрали осиный улей, висевший над квартирой новосибирцев. Фото: кадр из видеоСпасатели убрали осиный улей, висевший над квартирой новосибирцев. Фото: кадр из видео
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Спасатели убрали осиное гнездо, которое висело над квартирой новосибирцев. В спецслужбу 18 июля в начале трех часов дня обратились жильцы квартиры на улице Академика Лаврентьева в Советском районе. Они сообщили, что над одним из окон здания появилось осиное гнездо. При попытке открыть окно насекомые залетали в помещение и начинали кусать людей.

— Экипаж спасателей сразу же выехал по указанному адресу, — сообщили в Муниципальной аварийно-спасательная службе Новосибирска. — Специалисты определили, где находится улей, и решили подобраться к нему с крыши здания с помощью альпснаряжения.

Один из спасателей, надев защитный костюм и противогаз, аккуратно спустился к осиному гнезду и убрал его в мусорный пакет. На работу спецслужба потратила всего чуть больше часа.

После того, как гнездо удалось снять со стены здания, насекомых отвезли в район лесополосы и благополучно выпустили на волю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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