2019-07-19T13:02:47+03:00
Происшествия

Пробежала искра: сибирячку ударило током из-за поручня в троллейбусе

Девушка провела несколько дней в больнице
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Девушка получила удар током, взявшись за поручень в троллейбусе. Фото: Алексей БУЛАТОВДевушка получила удар током, взявшись за поручень в троллейбусе. Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Сибирячку ударило током от поручня в транспорте. Девушка заходила в салон троллейбуса во время сильного дождя. Когда она успела поставить только одну ногу на ступеньку и взяться рукой за поручень — ее начало бить током, а после этого отбросило на асфальт. На место случившегося прибыли сотрудники полиции, а пострадавшую «Скорая помощь» доставила в больницу, где девушка провела следующие несколько дней. Инцидент произошел 16 июля почти в девять часов вечера.

— Причину утечки тока еще не выяснили, — написала пострадавшая Сибирячка в группе «Инцидент Новосибирск». — Я планирую подавать в суд на транспортную компанию. Если такие случаи оставлять без внимания — они начнут повторяться. Врачи сказали, что травмы были серьезные и мне повезло.

Произошедшее не смогло оставить равнодушными пользователей соцсетей. Вот, что они написали в комментариях под постом девушки:

— Если троллейбус был очень старый, то это даже не удивительно.

— У меня теперь будет новая фобия.

— Нам еще в школе на уроках ОБЖ говорили, что в дождь поручни лучше не трогать. Видимо, до сих пор актуально.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Наука новой эры»: в Новосибирской области идет подготовка к «Технопрому-2019»
Авиашоу в Мочище 2019: как добраться на электричке
Маленький и милый: посмотрите, как бельчонок с аппетитом пьет молоко из бутылочки
Ведра на лестнице и лужи на потолке: бердскую больницу затопило после ливня
Спасли ушастое чудо: новосибирские ветеринары выхаживают крохотного зайчонка
Мамин хвостик: обезьянка-егоза не дает родителям отдыха
Прохожие снимали на видео: уроженка Магадана станцевала в пуантах на тротуаре
Требует миллион: сибиряк, облившийся кислотой, пошел в суд
Нашли место: сибирячка показала дерзкие танцы на пешеходном переходе
Две жертвы: в Новосибирске будут судить педофила из Искитима
В Новосибирске ищут седого педофила, надругавшегося над ребенком
Страшный улов: дети возле Бугринского моста поймали на удочку утопленника
Теперь только вплавь: переход в городе Обь затопило после ливня
Ювелирная работа: мужчина унес на себе золотые перстень, браслет и цепочку из магазина