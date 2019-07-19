Пробежала искра: сибирячку ударило током из-за поручня в троллейбусе

СЕГОДНЯ 13:02 2019-07-19T13:02:47+03:00

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Сибирячку ударило током от поручня в транспорте. Девушка заходила в салон троллейбуса во время сильного дождя. Когда она успела поставить только одну ногу на ступеньку и взяться рукой за поручень — ее начало бить током, а после этого отбросило на асфальт. На место случившегося прибыли сотрудники полиции, а пострадавшую «Скорая помощь» доставила в больницу, где девушка провела следующие несколько дней. Инцидент произошел 16 июля почти в девять часов вечера.

— Причину утечки тока еще не выяснили, — написала пострадавшая Сибирячка в группе «Инцидент Новосибирск». — Я планирую подавать в суд на транспортную компанию. Если такие случаи оставлять без внимания — они начнут повторяться. Врачи сказали, что травмы были серьезные и мне повезло.

Произошедшее не смогло оставить равнодушными пользователей соцсетей. Вот, что они написали в комментариях под постом девушки:

— Если троллейбус был очень старый, то это даже не удивительно.

— У меня теперь будет новая фобия.

— Нам еще в школе на уроках ОБЖ говорили, что в дождь поручни лучше не трогать. Видимо, до сих пор актуально.

ИСТОЧНИК KP.RU