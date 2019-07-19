Спасли ушастое чудо: новосибирские ветеринары выхаживают крохотного зайчонка

СЕГОДНЯ 11:17 2019-07-19T11:17:42+03:00

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На данный момент новосибирские волонтеры приводят зайчонка в стабильное состояние, после чего его отправят в Московский Дом зайца, где малыш останется жить навсегда в компании своих не выпускных собратьев.

— На самом деле выдержке этого только начинающего жить пушистого комочка, можно просто позавидовать! Вы не видели, в каком ужасном состоянии он поступил. Мы готовились к худшему и прекрасно понимали, что его спасет только чудо. Час за часом его куратор следила за изменениями. Радует, что с каждым новым днем малышу становилось все лучше. У него прошли судороги, перестала заваливаться вправо головка. Зайчик начал сидеть, с удовольствием кушать не только смесь, но и всевозможную травку, — рассказала о самочувствии пушистого пациента пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных (ЦРХП НСО) Алиса Богомолова.

Она отметила, что даже бельмо, появившееся от сильного удара, стало уменьшаться.

— Как только ушастый начал изучать окружающий мир и пробовать себя в забегах на трех лапах — было решено оперировать! Процедуру провели во вторник, сама операция, по ощущениям, заняла около часа, — поделилась волонтер.

По ее словам, сейчас зайчик продолжает активно набирать вес и получает необходимые медикаменты, питание и уход.

Малыш поступил к волонтерам на прошлой неделе в ужасном состоянии. Он попал под машину, но был замечен и подобран неравнодушными людьми. При поступлении детеныш чувствовал себя крайне плохо, кроме перелома лапки у него пострадал глаз и были сильные ушибы.

После восстановления малыш поедет жить в Дом зайца, в дикую природу он не вернется. Фото: vk.com/birds54.

ИСТОЧНИК KP.RU