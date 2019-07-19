Мамин хвостик: обезьянка-егоза не дает родителям отдыха

СЕГОДНЯ 10:06 2019-07-19T10:14:12+03:00

Малыши мартышек подрастают, но по-прежнему очень привязаны к своим родителям

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Сибирячка Анна Новикова, которая постоянно радует интересными видео из зоопарка снова сняла забавный ролик из жизни братьев наших меньших. В этот раз в объектив ее камеры попало семейство мартышек, у которых как раз подрастают малыши. Они то и стали героями милого семейного видео. Ведь наблюдать за ними — одно удовольствие.

— Мартышки, особенно дети вообще неуловимые. Постоянно носятся по вольеру, невозможно поймать их в кадр. Но вот малыш зеленой мартышки около мамы почти всегда. Хотя он уже достаточно самостоятельный и при этом очень любопытный, — поделилась своими наблюдениями с КП — Новосибирск Анна Новикова.

Она же отметила, что второй детеныш, который оранжевый, видимо таким цветом и останется — весь в папу.

— Он около родителей носится, далеко сильно не отходит. Но тоже очень подвижный, — добавила сибирячка.

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ИСТОЧНИК KP.RU