Прохожие снимали на видео: уроженка Магадана станцевала в пуантах на тротуаре

СЕГОДНЯ 09:49 2019-07-19T09:49:48+03:00

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Михаил Решетников — новосибирский фотограф и видеограф — опубликовал в своем профиле в Инстаграм видео с участием балерины Марии Николаевой. Он признается, что идею для ролика подкинул знакомый, скинул ссылку на подобное видео, снятое в Нью-Йорке. КП-Новосибирск поговорила с балериной, принявшей участие в съемках:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/721083" frameborder="0"></iframe> Балерина танцует в пуантах в центре города.

— Заниматься танцами начала с трех лет в городе Магадане. Потом в 10 лет поступила в Новосибирское государственное хореографическое училище. Потом работала в новосибирском театре. Михаил нашел меня в Instagram, предложил пофотографироваться. Потом пришла идея снять видео на улицах нашего города. Локации выбирал Михаил. Честно не могу точно сказать, как реагировали люди... Конечно, не каждый день такое увидишь, прогуливаясь по Красному проспекту...Но, по крайней мере, никто не ругался! Одна девушка даже снимала на телефон, а для меня это был интересный опыт. Асфальт не предназначен для пуантов и это немного затрудняло движения. Надо было не увлекаться танцем, чтобы не повредить себе ничего. Снимали мы около двух часов. В работе время летит незаметно. Но под конец я достаточно сильно устала, как после спектакля, — комментирует балерина Мария.

Видео собрало множество положительных откликов в сети.

ИСТОЧНИК KP.RU