2019-07-19T09:46:28+03:00
Общество

Требует миллион: сибиряк, облившийся кислотой, пошел в суд

Пострадавший хочет взыскать со своего работодателя крупную сумму
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Теперь пострадавший встретится с работодателем в суде.Теперь пострадавший встретится с работодателем в суде.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Мужчина получил ожоги при транспортировке углекислоты. Он работал в компании ООО «Сэлви».

Как КПНовосибирск объяснила помощник председателя Бердского городского суда Наталья Евгеньевна Сафронова, пострадавший был водителем-экспедитором в данной компании и перевозил углекислоту на специально оборудованной машине.

— В январе 2017 году во время разгрузки товара произошел обрыв шланга высокого давления в системе скачивания углекислоты. В результате чего мужчина получил тяжкий вред здоровью, — сообщает помощник председателя Бердского городского суда Наталья Евгеньевна Сафронова.

Сейчас мужчина требует взыскать со своего работодателя моральную компенсацию в размере 1 миллиона рублей, а так же возмещение вреда здоровью и расходы общей суммой 272 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Маленький и милый: посмотрите, как бельчонок с аппетитом пьет молоко из бутылочки
Ведра на лестнице и лужи на потолке: бердскую больницу затопило после ливня
Спасли ушастое чудо: новосибирские ветеринары выхаживают крохотного зайчонка
Мамин хвостик: обезьянка-егоза не дает родителям отдыха
Прохожие снимали на видео: уроженка Магадана станцевала в пуантах на тротуаре
Нашли место: сибирячка показала дерзкие танцы на пешеходном переходе
Две жертвы: в Новосибирске будут судить педофила из Искитима
В Новосибирске ищут седого педофила, надругавшегося над ребенком
Страшный улов: дети возле Бугринского моста поймали на удочку утопленника
Теперь только вплавь: переход в городе Обь затопило после ливня
Ювелирная работа: мужчина унес на себе золотые перстень, браслет и цепочку из магазина