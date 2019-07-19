Требует миллион: сибиряк, облившийся кислотой, пошел в суд
Мужчина получил ожоги при транспортировке углекислоты. Он работал в компании ООО «Сэлви».
Как КП — Новосибирск объяснила помощник председателя Бердского городского суда Наталья Евгеньевна Сафронова, пострадавший был водителем-экспедитором в данной компании и перевозил углекислоту на специально оборудованной машине.
— В январе 2017 году во время разгрузки товара произошел обрыв шланга высокого давления в системе скачивания углекислоты. В результате чего мужчина получил тяжкий вред здоровью, — сообщает помощник председателя Бердского городского суда Наталья Евгеньевна Сафронова.
Сейчас мужчина требует взыскать со своего работодателя моральную компенсацию в размере 1 миллиона рублей, а так же возмещение вреда здоровью и расходы общей суммой 272 тысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU