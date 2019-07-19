Требует миллион: сибиряк, облившийся кислотой, пошел в суд

СЕГОДНЯ 09:46 2019-07-19T09:46:28+03:00

Теперь пострадавший встретится с работодателем в суде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пострадавший хочет взыскать со своего работодателя крупную сумму

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Мужчина получил ожоги при транспортировке углекислоты. Он работал в компании ООО «Сэлви».

Как КП — Новосибирск объяснила помощник председателя Бердского городского суда Наталья Евгеньевна Сафронова, пострадавший был водителем-экспедитором в данной компании и перевозил углекислоту на специально оборудованной машине.

— В январе 2017 году во время разгрузки товара произошел обрыв шланга высокого давления в системе скачивания углекислоты. В результате чего мужчина получил тяжкий вред здоровью, — сообщает помощник председателя Бердского городского суда Наталья Евгеньевна Сафронова.

Сейчас мужчина требует взыскать со своего работодателя моральную компенсацию в размере 1 миллиона рублей, а так же возмещение вреда здоровью и расходы общей суммой 272 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU