Две жертвы: в Новосибирске будут судить педофила из Искитима

СЕГОДНЯ 08:30 2019-07-19T08:40:04+03:00

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Новосибирская прокуратура утвердила обвинения против 34-летнего мужчины из Искитима. Его обвиняют в соответствии с пунктом «к» части 2 статьи 105(убийство целью скрыть преступление) и пунктом «а» части 3 статьи 131(изнасилование несовершеннолетней) Уголовного кодекса Российской Федерации.

— В период с апреля по июнь 2019 года, обвиняемый неоднократно изнасиловал несовершеннолетнюю девочку, — сообщает пресс-служба Прокуратуры Новосибирской области. — При этом мужчина пользовался ее беспомощным состоянием.

А в июле прошлого года преступник убил изнасилованную им несовершеннолетнюю жертву, чтобы скрыть следы преступления.

Свою вину в данных преступлениях мужчина признает не полностью. Уголовное дело следователи из Искитима направят в Новосибирский областной суд. Согласно части 2 статьи 105 УК РФ насильнику может грозить тюремное заключение сроком от 8 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU