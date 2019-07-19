Страшный улов: дети возле Бугринского моста поймали на удочку утопленника

СЕГОДНЯ 06:57 2019-07-19T06:57:35+03:00

Молодой человек пропал на воде в минувшие выходные, когда пошел купаться в одежде и с сумкой

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Утром в четверг, 18 июля дети рыбачили в районе Бугринского моста, и когда бросали блесну в воду, в какой-то момент зацепили что-то тяжелое. Увидев всплывающий из воды труп, они испугались, побросали снасти и с криками побежали от берега к взрослым, которые уже и позвонили в полицию.

— Как выяснилось, мужчина утонул неделю назад, когда в ночь с воскресенья на понедельник в состоянии алкогольного опьянения с другом пришел на берег реки Обь в районе Бугринского моста. Он решил искупаться, сняв с себя только обувь. В одежде и с сумкой он зашел в воду и не вернулся. Тело мужчины 1991 года рождения было найдено и транспортировано к берегу. Там его достали из воды и передали в руки правоохранителей, — рассказали в пресс-службе МАСС.

Спасатели напомнили, что купание в запрещенном месте, да еще и в состоянии алкогольного опьянения и в темное время суток может стать причиной гибели.

ИСТОЧНИК KP.RU