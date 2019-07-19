2019-07-19T06:26:41+03:00
Происшествия

Ювелирная работа: мужчина унес на себе золотые перстень, браслет и цепочку из магазина

Теперь похитителя драгоценных изделий ищет полиция
Надежда ЯРКОВА
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Мужчина пришел в магазин под видом покупателя. Фото: МВД по Новосибирской области.Мужчина пришел в магазин под видом покупателя. Фото: МВД по Новосибирской области.
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Инцидент произошел в одном из ювелирных магазинов в Центральном районе Новосибирска.

17 июля в 17:10 неизвестный мужчина под видом покупателя зашел в магазин на улице Мичурина, и попросил показать несколько золотых изделий. Надев на себя перстень, браслет и цепочку, чтобы якобы примерить украшения, он же, не расплатившись, побежал к выходу. Продавец догнать похитителя не смогла, а после позвонила в полицию, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Подозреваемого мужчину удалось зафиксировать на камеры видеонаблюдения.

— Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении гражданина, изображенного на фотографиях, просьба сообщить по телефонам: 232-21-65, 232-21-90, — добавили в полиции. — Конфиденциальность гарантируется.

Похититель унес на себе золотые изделия, что примерил. Фото: МВД по Новосибирской области.

Похититель унес на себе золотые изделия, что примерил. Фото: МВД по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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