Кто сможет больше? Новосибирский депутат больше 20 раз сделал подъем переворотом
Заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска Евгений Яковенко оказывает многосторонняя личность. Он не только обладает голосом оперного певца, но и отличается отличной физической подготовкой. Ее-то он и продемонстрировал в видео, которое разместил на своей странице в соцсетях в «Вконтакте».
— Подъем переворотом на перекладине — 23 раза. Кто сможет больше? — интересуется Евгений Яковенко.
Всех, кто решится побить его рекорд, он просит выкладывать свои видео на его страничку в соцсетях. Евгений пообещал, что 15 августа он выберет лучшего участника и вручит ему спортивный подарок.
Напомним, не так давно выяснилось, что Евгений Яковенко — ветеран Афганистана, а сейчас Депутат Совета депутатов города Новосибирска, имеет еще и неплохие вокальные данные. Это стало известно после того, как в феврале, во время отчета мэра перед общественностью произошел конфуз. Обычно перед началом заседания включают гимн Российской федерации. Всех попросили встать, должна была зазвучать музыка, но что-то пошло не так. Тогда собравшиеся исполнили гимн акапелла. При этом главным запевалой оказался Евгений Яковенко.
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Новосибирский депутат больше 20 раз сделал подъем переворотом.
ИСТОЧНИК KP.RU