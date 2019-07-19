Кто сможет больше? Новосибирский депутат больше 20 раз сделал подъем переворотом

СЕГОДНЯ 04:18 2019-07-19T04:19:49+03:00

Тому, кто сможет побить рекорд на перекладине, парламентарий пообещал спортивный подарок

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Заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска Евгений Яковенко оказывает многосторонняя личность. Он не только обладает голосом оперного певца, но и отличается отличной физической подготовкой. Ее-то он и продемонстрировал в видео, которое разместил на своей странице в соцсетях в «Вконтакте».

— Подъем переворотом на перекладине — 23 раза. Кто сможет больше? — интересуется Евгений Яковенко.

Всех, кто решится побить его рекорд, он просит выкладывать свои видео на его страничку в соцсетях. Евгений пообещал, что 15 августа он выберет лучшего участника и вручит ему спортивный подарок.

Напомним, не так давно выяснилось, что Евгений Яковенко — ветеран Афганистана, а сейчас Депутат Совета депутатов города Новосибирска, имеет еще и неплохие вокальные данные. Это стало известно после того, как в феврале, во время отчета мэра перед общественностью произошел конфуз. Обычно перед началом заседания включают гимн Российской федерации. Всех попросили встать, должна была зазвучать музыка, но что-то пошло не так. Тогда собравшиеся исполнили гимн акапелла. При этом главным запевалой оказался Евгений Яковенко.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/721054" frameborder="0"></iframe> Новосибирский депутат больше 20 раз сделал подъем переворотом.

ИСТОЧНИК KP.RU