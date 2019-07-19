Погода на день в Новосибирске: 19 июля дожди задержатся

СЕГОДНЯ 03:00 2019-07-19T03:09:28+03:00

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Сегодня в городе будет теплая погода, днем возможен небольшой дождь и грозы.

— В пятницу, 19 июля в Новосибирске ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, гроза. Температура днем составит плюс 22-24 градусов. К ночи станет прохладнее, до плюс 15-17 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет северо-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду.

По области также будет облачно с прояснениями, местами ожидаются умеренные дожди, грозы, местами дымки, туманы. Дневная температура будет в пределах плюс 22-27 градусов, ночная около плюс 12-17 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам сегодня небольшой дождь с температурой до плюс 22 градусов днем и до плюс 16 градусов ночью. В последующие дни и до конца недели осадки обещают прекратится, будет тепло до плюс 23 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU