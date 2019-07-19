Игрушка для бездельников: новосибирские политики рассказали, что думают о приложении «FaceApp»

СЕГОДНЯ 17:01 2019-07-19T17:01:50+03:00

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Приложение для изменения внешности «FaceApp» получило негативный отклик от лидера демократической партии в сенате США Чака Шумера. Политик утверждает, что эта программа может быть едва ли не угрозой для национальной безопасности, поскольку для своей работы запрашивает доступ к личным фотографиям и данным пользователя.

«Комсомольская правда» выяснила мнение новосибирских политиков насчет пользы и вреда, которые может принести данная программа людям.

— Я считаю, что вообще любое действие в интернете — уже, в некотором смысле, угроза для безопасности персональных данных, — утверждает депутат совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Салов. — Это приложение не первое и, я уверен, не последнее, которое будет требовать какую-то информацию от тех, кто им пользуется. Это уже не удивляет в наше время.

По словам депутата, подобные программы — есть не что иное, как обычное развлечение, которое не стоит воспринимать всерьез.

— Такие приложения — это просто «игрушки» для тех, у кого много свободного времени, — пояснил Дмитрий Салов. — Человеку, который занят какой-либо работой, просто некогда будет развлекаться, изменяя свои фото. Это все популярно только среди тех, кто не ценит свое время.

Однако не у всех «FaceApp» ассоциируется с бездарной потерей времени. Глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова считает фото-приложение интересным способом посмеяться над собой, а может быть даже попробовать заглянуть в будущее.

— Мне кажется, такие программы популярны благодаря человеческому любопытству,- пояснила Анна Терешкова. — Особенно среди молодежи. Ведь это так интригует: посмотреть на себя с морщинами! Да что уж там, я и сама с огромным интересом попробовала и «омолодиться» и «состариться».

По словам главы департамента, «FaceApp» даже может приносить пользу людям. Ведь из-за сложившегося в нашем обществе «культа красоты», многие боятся даже думать о старении. А уж тем более — о том, как возраст внешне меняет людей.

А насчет вопроса о безопасности личной информации, которую получает приложение, Анна Терешкова утверждает следующее:

— Технологии, которые окружают нас в повседневной жизни, уже давно имеют доступ к тем или иным нашим данным, — говорит Анна Васильевна Терешкова. — В интернете всегда стоит вести себя осторожно.

Несмотря на все противоречия — приложение для изменения собственных фото по-прежнему остается востребованным среди пользователей интернета. Многие не против, шутки ради, посмотреть на себя в старости или наоборот, стереть с лица пару десятков лет. А некоторые даже не прочь увидеть, как бы они смотрелись в роли человека противоположного пола. Любителей необычных эффектов не останавливает даже возможная угроза отсутствия защиты личных данных.

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ИСТОЧНИК KP.RU