Депутаты вступились за исторические здания: строить рядом с ними разрешат не всем
Проект изменений в областном законе «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской области» представили на заседании правительства. О нем рассказала начальник региональной государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Елена Медведева.
— Главное изменение, которое появится в законе — это дополнительные полномочия по установлению и прекращению существования зон охраны, — пояснила Елена Медведева изданию Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области.
Такие зоны охраны ограничивают строительную деятельность, ремонтные и реставрационные работы в новостройках, чтобы они не нанесли вред историческим зданиям. Подобные зоны есть и в нашем городе, который очень быстро пополняется свежими новостройками. Так что следить за тем, чтобы новоделы не портили облик города, очень важно. Участники заседания с этим согласились и поправку в закон приняли.
ИСТОЧНИК KP.RU