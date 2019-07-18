Депутаты вступились за исторические здания: строить рядом с ними разрешат не всем

СЕГОДНЯ 17:24 2019-07-18T17:32:32+03:00

Изменения в законе позволят лучше контролировать застройки рядом с "домами-памятниками". Фото: Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области

Это стало одной из принятых поправок в областной закон

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Проект изменений в областном законе «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской области» представили на заседании правительства. О нем рассказала начальник региональной государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Елена Медведева.

— Главное изменение, которое появится в законе — это дополнительные полномочия по установлению и прекращению существования зон охраны, — пояснила Елена Медведева изданию Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области.

Такие зоны охраны ограничивают строительную деятельность, ремонтные и реставрационные работы в новостройках, чтобы они не нанесли вред историческим зданиям. Подобные зоны есть и в нашем городе, который очень быстро пополняется свежими новостройками. Так что следить за тем, чтобы новоделы не портили облик города, очень важно. Участники заседания с этим согласились и поправку в закон приняли.

ИСТОЧНИК KP.RU