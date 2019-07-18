2019-07-18T14:41:28+03:00
Общество

Кто даст больше? Cибирячка выставила на аукцион телефон с откровенными фото

Минимальная цена за необычный лот составила 45 тысяч рублей
Алена КУЛЕШОВА
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Девушка планирует продать свой телефон вместе с эротическими фото. Фото: Ксения КостюковаДевушка планирует продать свой телефон вместе с эротическими фото. Фото: Ксения Костюкова
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Объявление о продаже своего iPhone 8+ блогер Ксения Костюкова разместила на страничке в Instagram. В комплекте к смартфону шли не только стандартные наушники, зарядка и чехлы, но и... ее эротические фото.

— Я хочу купить себе новую модель iPhone на деньги, которые получу после продажи этого телефона, — рассказала КП-Новосибирск Ксения Костюкова. — На нем есть разные фотографии: в белье, без верха, даже вообще без всего. Некоторые из них с профессиональных фотосессий.

Девушка ведет в инстаграм блог об отношениях. Фото: Ксения Костюкова

Девушка ведет в инстаграм блог об отношениях. Фото: Ксения Костюкова

Начальная цена пикантного лота — 45 тысяч рублей. Девушка планирует, что покупатели сами будут повышать цену.

— Уже обращались несколько человек, все мужчины, — рассказала Ксения. — Максимальная предложенная на данный момент сумма — 52 тысячи.

Аукцион будет продолжаться до 1 августа, после этого девушка планирует отдать телефон тому, кто установит наибольшую цену.

— Несколько снимков я уже размещала у себя в соцсетях, остальные никто не видел — пояснила девушка. — Не могу сказать, что я профессиональный блогер. Просто иногда делюсь с людьми своими мыслями о любви и отношениях.

Максимальная сумма, которую предложили за телефон с фотографиями - 52 тысячи рублей. Фото: Ксения Костюкова

Максимальная сумма, которую предложили за телефон с фотографиями - 52 тысячи рублей. Фото: Ксения Костюкова

ИСТОЧНИК KP.RU

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